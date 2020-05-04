Смертність від COVID-19 знизилась до найменшого рівня у Франції

Світові новини:За останню добу у Франції від COVID-19 померли 166 осіб - це найнижче число смертей за останні п'ять тижнів.

У Франції уповільнилося добове зростання кількості смертей через хворобу COVID-19.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, згідно з даними Генеральної дирекції міністерства охорони здоров'я країни, оприлюдненими ввечері у суботу, 2 травня, за останню добу у французьких лікарнях та будинках для літніх людей від спричиненої коронавірусом недуги померли 166 людей. Це найнижче число жертв за останні п'ять тижнів епідемії у Франції.

Також у відомстві повідомляють про зменшення кількості госпіталізацій в країні, зокрема до відділень інтенсивної терапії. Так, зараз у лікарнях Франції з діагнозом COVID-19 перебувають 25827 тисяч осіб - це на 60 менше, ніж день тому. У реанімаційних відділеннях нині лікуються 3827 людей із важким перебігом хвороби, що на 51 особу менше, ніж напередодні.

Загалом від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 у Франції померли 24760 людей, що є четвертим показником летальності від недуги у світі. Також з початку епідемії у країні було виявлено майже 141 тисячу випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.

Французькі ЗМІ повідомляють, що такі статистичні дані надходять на тлі планів влади послабити режим обмежень через епідемію COVID-19 у країні вже з 11 травня.

Утім, 2 травня уряд Франції повідомив про підготовку законопроекту, що передбачатиме продовження надзвичайної епідеміологічної ситуації. Очікується, що 4 травня текст документа буде представлений у Сенаті.

Окрім продовження обмежувальних заходів до 24 липня, законопроект передбачає ізоляцію осіб, які прибувають до Франції через кордони, обмеження пересувань за межі 100 кілометрів від будинку без окремого дозволу та запровадження мобільного додатка, який дозволятиме ідентифікувати осіб, що зближалися з хворими.