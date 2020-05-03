Борис Джонсон ледь не помер від Covid-19

Світові новини:Глава британського уряду Борис Джонсон заявив, що під час його перебування в лікарні з коронавірусом був момент, коли лікарі були готові оголосити про смерть.

Про це повідомляє The Sun із посиланням на британського прем’єра.

"Це був важкий момент, я не буду цього заперечувати. У них була стратегія зі сценарієм смерті "за сталінським типом". Я не був у чудовій формі, і я знав, що існують плани на випадок непередбачених обставин. У лікарів були всі можливі заходи, що робити, якщо щось пішло не так. Але поганий момент настав, коли було 50/50, що вони збиралися поставити трубку в моє горло. Зрештою вони дали мені кисневу маску, і я отримував літри і літри кисню", - зазначив Джонсон.

Також Борис Джонсон, який протягом декількох днів перед тим, як потрапити до лікарні, самоізолювався на Даунінг-стріт, сказав, що "важко повірити", що його стан здоров'я так швидко погіршився, і він не міг зрозуміти, чому йому не стає краще, коли він потрапив до лікарні.

Як повідомлялося, в суботу Борис Джонсон та його наречена Керрі Саймондс назвали свого новонародженого сина Вілфредом Лоурі Ніколасом Джонсоном – ім’я Ніколас було обране на честь двох медиків, які врятували життя британському прем’єр-міністру.

Станом на 3 травня у Великій Британії зафіксовано більше 182 тисяч випадків зараження коронавірусом, включаючи більше 28 тисяч смертей.

У світі станом на ранок 3 травня зафіксовано 3 497 006 випадків коронавіусу, 244 874 людини померли, 1 126 277 - одужали.