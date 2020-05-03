Скачать
Неділя, 03.05.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 11913 випадків COVID-19
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 11913 випадків COVID-19
Борис Джонсон ледь не помер від Covid-19
Борис Джонсон ледь не помер від Covid-19
Матчі чемпіонату АПЛ можуть дограти в Австралії
Матчі чемпіонату АПЛ можуть дограти в Австралії
3 травня 2020 - прикмети, іменинники, що сьогодні не можна робити
3 травня 2020 - прикмети, іменинники, що сьогодні не можна робити

Борис Джонсон ледь не помер від Covid-19

Борис Джонсон ледь не помер від Covid-19
13:18 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Світові новини:Глава британського уряду Борис Джонсон заявив, що під час його перебування в лікарні з коронавірусом був момент, коли лікарі були готові оголосити про смерть.

Про це повідомляє The Sun із посиланням на британського прем’єра.

"Це був важкий момент, я не буду цього заперечувати. У них була стратегія зі сценарієм смерті "за сталінським типом". Я не був у чудовій формі, і я знав, що існують плани на випадок непередбачених обставин. У лікарів були всі можливі заходи, що робити, якщо щось пішло не так. Але поганий момент настав, коли було 50/50, що вони збиралися поставити трубку в моє горло. Зрештою вони дали мені кисневу маску, і я отримував літри і літри кисню", - зазначив Джонсон.

Також Борис Джонсон, який протягом декількох днів перед тим, як потрапити до лікарні, самоізолювався на Даунінг-стріт, сказав, що "важко повірити", що його стан здоров'я так швидко погіршився, і він не міг зрозуміти, чому йому не стає краще, коли він потрапив до лікарні.

Як повідомлялося, в суботу Борис Джонсон та його наречена Керрі Саймондс назвали свого новонародженого сина Вілфредом Лоурі Ніколасом Джонсоном – ім’я Ніколас було обране на честь двох медиків, які врятували життя британському прем’єр-міністру.

Ексканцлер Герхард Шредер виступив за скасування санкцій щодо Росії

Станом на 3 травня у Великій Британії зафіксовано більше 182 тисяч випадків зараження коронавірусом, включаючи більше 28 тисяч смертей.

У світі станом на ранок 3 травня зафіксовано 3 497 006 випадків коронавіусу, 244 874 людини померли, 1 126 277 - одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Борис Джонсон, Карантин, Коронавірус, Самоізоляція, Ледь не помер, Глава британського уряду.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Docudays UA сьогодні обере переможців і покаже фільм-закриття
02 Зірку Джо Пантоліано збив автомобіль під час прогулянки
03 Бешикташ зацікавився в послугах екс-хавбека Карпат Карраскаля
04 Рекомендації з протидії COVID-19 доступні тепер мовами нацменшин
05 Борис Джонсон назвав сина на честь лікарів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Турецькі туроператори запрошують на відпочинок
Турецькі туроператори запрошують на відпочинок
Названо області з найвищими на сьогодні темпами поширення COVID-19
Названо області з найвищими на сьогодні темпами поширення COVID-19
За останню добу на Батьківщину повернулися 550 українців
За останню добу на Батьківщину повернулися 550 українців
Вживання алкоголю не врятує від COVID-19
Вживання алкоголю не врятує від COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся