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Глава МВС Молдови Павло Войку заразився коронавірусом

Глава МВС Молдови Павло Войку заразився коронавірусом
14:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заразився COVID-19 і перебуває вдома на самоізоляції.

Про це повідомляє Newsmaker із посиланням на самого міністра.

"Вчора у мене підтвердили коронавірус легкої форми. Зараз я перебуваю вдома, на самоізоляції. Стан здоров'я - задовільний", - зазначив Войку.

За словами міністра, госпіталізація йому не знадобилася. Також міністр запевнив, що його хвороба не вплине на роботу МВС.

Згідно з останніми даними, у Молдові зареєстровано 3 980 випадків зараження коронавірусом. З них 1 004 особи - співробітники медустанов. Одужало 1 334 особи, 124 - померли.

МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 11913 випадків COVID-19

У світі станом на ранок 3 травня зафіксовано 3 497 006 випадків коронавірусу, з них 244 874 -летальних, 1 126 277 пацієнтів одужало.

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Молдова, Вирус, Пандемия, Європа, Коронавірус.
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