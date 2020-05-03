Глава МВС Молдови Павло Войку заразився коронавірусом

Світові новини:Міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заразився COVID-19 і перебуває вдома на самоізоляції.

Про це повідомляє Newsmaker із посиланням на самого міністра.

"Вчора у мене підтвердили коронавірус легкої форми. Зараз я перебуваю вдома, на самоізоляції. Стан здоров'я - задовільний", - зазначив Войку.

За словами міністра, госпіталізація йому не знадобилася. Також міністр запевнив, що його хвороба не вплине на роботу МВС.

Згідно з останніми даними, у Молдові зареєстровано 3 980 випадків зараження коронавірусом. З них 1 004 особи - співробітники медустанов. Одужало 1 334 особи, 124 - померли.

У світі станом на ранок 3 травня зафіксовано 3 497 006 випадків коронавірусу, з них 244 874 -летальних, 1 126 277 пацієнтів одужало.