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Польща поновила роботу торговельних центрів, будівельних магазинів та готелів

Польща поновила роботу торговельних центрів, будівельних магазинів та готелів
12:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Світові новини:З 4 травня у Польщі в рамках другого етапу скасування обмежень, запроваджених у країні в середині березні з огляду на пандемію коронавірусу, свою роботу відновлюють торговельні центри, готелі та хостели, а також будівельні та меблеві магазини.

Відновлення їх роботи має відбуватися з дотриманням відповідних санітарно-епідеміологічних норм, запроваджених в РП у зв’язку з COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема у польських ТЦ з понеділка відновлюють роботу усі магазини, крім розташованих на їх території фітнес-центрів, дитячих розважальних комплексів, ігрових зон і торговельних зон у коридорах центрів. У магазинах зможуть перебувати покупці з розрахунку: одна особа на 15 кв. м площі. Відстань між покупцями, зокрема до кас, має становити 2 метри. Гастрономічні зони у ТЦ функціонуватимуть лише для купівлі їжі на винос. Власники магазинів мають забезпечити покупців одноразовими рукавицями і дезінфікуючими засобами у значних обсягах. Усі працівники магазинів, а також покупці мають носити маски або елементи одягу, які закривають ніс та рот.

У готелях та хостелах, які також відновлюють роботу з 4 травня, зачиненими залишатимуться спільні ТБ-зони, ігрові кімнати для дітей, басейни, сауни і дискотеки. Ресторани у готелях залишатимуться зачиненими, а їжу для гостей можна буде подавати до кімнат. Власники готелів та хостелів також повинні постійно проводити дезінфекцію приміщень, а відстань між працівниками і гостями цих комплексів має становити 2 метри.

У будівельних та меблевих магазинах зможе перебувати одна особа на 15 кв. м площі, яка повинна мати маску чи елемент одягу, який закриватиме вуста та ніс. Дистанція між покупцями та працівниками цих магазинів також має становити 2 метри.

Польща почала видачу українцям робочих віз

Як повідомлялося, уряд Польщі підготував чотири етапи виходу з кризи. Зокрема, на першому етапі з 20 квітня вже відкрито для відвідування ліси і парки, а також частково скасовано обмеження у торгівлі. Другий етап буде вводитися в дію з 4 та 6 травня. Зокрема, в середу, 6 травня, зможуть відновити роботу ясла і дитячі садки.

Школи в Польщі буде зачинено до 24 травня. Утім, як повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, до цього часу розглядається можливість відновлення опіки над дітьми 1-3 класів.

Наприкінці травня планується відновлення чемпіонату Польщі з футболу у вищому дивізіоні без участі глядачів.

Наступні етапи спрощень залежатимуть від аналізу рівня захворюваності на COVID-19 в Польщі.

Станом на сьогодні коронавірусом в Польщі заразилися понад 13,6 тис. людей, 678 осіб померли.

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ТЦ, Польща, Готелі, Торговельні центри.
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