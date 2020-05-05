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Вівторок, 05.05.2020
Коронавірус міг потрапити до Швеції ще в листопаді минулого року
Коронавірус міг потрапити до Швеції ще в листопаді минулого року
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Коронавірус міг потрапити до Швеції ще в листопаді минулого року

Коронавірус міг потрапити до Швеції ще в листопаді минулого року
19:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Окремі випадки хвороби Covid-19 бути у мандрівників з китайського міста Вухань.

Державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл припускає, що окремі випадки коронавірусної хвороби могли з'явитися в країні ще в листопаді минулого року. Про це повідомляє Daily Mail.

"Найімовірніше, у Швеції були випадки коронавірусу ще в листопаді минулого року", - заявив Тегнелл.

"Я думаю, що могли бути окремі випадки серед мандрівників з міста Ухань, які перебували там у листопаді-грудні минулого року", - зазначив Тегнелл.

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Першим офіційним випадком коронавірусу у Швеції була жінка, у якої діагностували коронавірус 31 січня після повернення з Китаю.

Як повідомлялося, станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 пацієнтів, одужали понад 1,2 млн.

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Швеция, Пандемия, Хвороба, Коронавірус.
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