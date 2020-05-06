В Іспанії спостерігається позитивна динаміка в боротьбі з коронавірусом

Світові новини:За кількістю підтверджених випадків зараження вона посідає друге місце.

Більшість летальних випадків серед пацієнтів із COVID-19 припадає в Іспанії на Каталонію і регіон Мадрида, повідомив у середу журналістам представник Координаційного центру швидкої допомоги Фернандо Симон.

Однак загалом, за його словами, в країні спостерігається позитивна динаміка. Так, на Канарських островах і в Мелільї за добу не зареєстровано нових випадків зараження, менше десяти випадків у Наваррі та Ріосі, влада восьми автономних співтовариств повідомила про те, що нових госпіталізацій у них не було.

Від початку епідемії в Іспанії зареєстровано понад 247,1 тис. випадків зараження, майже 25,9 тис. людей померли, з них 244 за останню добу.

Іспанія є однією з найбільш несприятливих з епідеміологічної точки зору країн у світі.