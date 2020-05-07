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Вибори президента Польщі відклали через коронавірус

Вибори президента Польщі відклали через коронавірус
07:08 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Тепер спікер Сейму має оголосити про президентські вибори у перший можливий термін.

Вибори президента Польщі, заплановані на 10 травня, не відбудуться у визначений термін через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє РАР з посиланням на заяву лідера правлячої партії "Закон і справедливість" Ярослава Качинського і його партнера по коаліції, лідера політичного об'єднання "Згода" Ярослава Говіна.

Зазначається, що таке рішення було ухвалене "через відмову опозиції прийняти всі конструктивні пропозиції, що дають можливість провести вибори президента цього року у встановлені в конституції терміни".

У заяві також додали, що спікер Сейму оголосить про нові президентські вибори у перший можливий термін.

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Як повідомляв УНІАН, Сенат Польщі відхилив законопроект правлячої партії "Закон і справедливість", яка пропонувала провести голосування на президентських виборах виключно поштою на тлі пандемії коронавірусу.

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Сейм, Пандемия, Польща, Коронавірус, Вибори президента, Відкладено, Невизначений термін.
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