У Британії за добу через COVID-19 померли 539 осіб

Світові новини:Загалом смертність від COVID-19 у Британії зросла до 30 тисяч 615 осіб.

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії за добу зафіксовано 539 летальних випадків від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Британії.

За останніми даними, за добу внаслідок ускладнень коронавірусної інфекції померли 539 людей. Загалом з часу спалаху пандемії у Британії зафіксовано 30 тисяч 615 летальних випадків.

Лабораторно інфікування на COVID-19 підтверджено у 206 тисяч 715 осіб. За добу кількість інфікованих коронавірусом збільшилася на 5 тисяч 614 осіб.

Найбільше заражень та смертей зафіксовано в Англії - 131 тисяч 932 інфікованих та 27 тисяч 432 померлих. У Шотландії інфіковані 12 тисяч 924 осіб, померли - 1 тисяча 703, у Вельсі інфіковані 10 тисяч 851, померли - 1 тисяча 062, у Північній Ірландії інфіковані 3 тисячі 934, померли - 418 людей.

5 березня Британія випередила Італію за рівнем смертності і тепер є найбільш постраждалою країною за кількістю летальних випадків в Європі. У світі більше смертей, ніж в Британії, зафіксовано лише в США.