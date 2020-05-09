Скачать
Субота, 09.05.2020
Онуфрій уперше за довгий час з'явився привселюдно
Онуфрій уперше за довгий час з'явився привселюдно
Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон
Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон
Нападник Ворскли розповів, як переходив в Чемпіонат Угорщини
Нападник Ворскли розповів, як переходив в Чемпіонат Угорщини
Потап і Настя Каменських показали, як відсвяткували день народження
Потап і Настя Каменських показали, як відсвяткували день народження

Німеччина має визнати свою історичну відповідальність перед Україною

Німеччина має визнати свою історичну відповідальність перед Україною
16:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Пише УНН з посиланням на його інтерв’ю Deutschlandfunk.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина має визнати свою історичну відповідальність перед Україною та приділяти більше уваги згадкам про рівень руйнувань, яких зазнала у війні Україна.

“Українському народу довелося заплатити дуже високу криваву данину у Другій світовій війні. Ми понесли мінімум 8 мільйонів воєнних жертв, в тому числі понад 5 мільйонів мирних жителів, жінок і дітей, які під час німецької нищівної війни були замордовані СС або Вермахтом. Ці жахливі цифри включають також 1,6 мільйона українських євреїв, які під час мало не забутого Голокосту були вбиті кулями нацистів”, — повідомив Андрій Мельник.

Дипломат також зазначив, що: “8 травня ми вшановуємо пам’ять також і тих чоловіків та жінок, що були вивезені в якості остарбайтерів з окупованої України до Третього Рейху, де вони, віддані в рабство як „унтерменшен“, мусили виконувати найважчі роботи і дуже часто від цього гинули. Ми також ніколи не забудемо 400 тис. українців, яких принижували і експлуатували як в’язнів німецьких концтаборів. Кожен другий з них був страчений. Уся територія України, що була окупована Вермахтом з 1939 по 1944 рік, була вщент зруйнована окупаційним режимом: 700 міст, 28 000 сіл, 300 000 фабрик”.

“Україна втратила під час німецької нищівної війни чверть усього населення. Із майже 40 мільйонів загиблих на війні у Європі кожен п’ятий був українцем чи українкою. На жаль, всі ці факти досі мало відомі в німецькому суспільстві, а відтак ще існує величезна біла пляма в історичній пам’яті Німеччини щодо жахливих злочинів нацистського варварства в Україні. Німеччина має визнати свою історичну відповідальність перед Україною і нарешті опрацювати цю найтемнішу главу своєї історії”, — додав посол України.

Грузія не буде розривати дипломатичні відносини з Україною

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не робить з війни культ.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Руйнування, Втрати, Друга Світова Війна, Андрій Мельник, Посол України у Німеччині, Історична вина, Відповідальність.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День Перемоги 2020: привітання у прозі та картинках
02 На Тайвані почали проводити бейсбольні матчі з фанами на трибунах
03 Сульшер: Не стану примушувати футболістів грати
04 Лаціо не стане утримувати Милинковича-Савича від переходу в МЮ
05 НБА розглянула варіант відновлення змагань зі стадії плей-офф
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Прем'єр Шмигаль здійснить віртуальний візит до Німеччини 12 травня
Прем'єр Шмигаль здійснить віртуальний візит до Німеччини 12 травня
Неповнолітня дівчина зарізала іноземця-студента
Неповнолітня дівчина зарізала іноземця-студента
У РФ пройшов парад до 9 травня під час епідемії
У РФ пройшов парад до 9 травня під час епідемії
Мілла Йовович розповіла про свою бабусю
Мілла Йовович розповіла про свою бабусю
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся