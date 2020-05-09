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Субота, 09.05.2020
У Франції новий осередок коронавірусу
У Франції новий осередок коронавірусу
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У Франції новий осередок коронавірусу

У Франції новий осередок коронавірусу
21:56 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Новий осередок заражень COVID-19 виявлено в департаменті Дордонь, віднесеному до безпечної, "зеленої" зони епідеміологічної карти Франції, повідомляють у суботу французькі ЗМІ.

Новий осередок заражень COVID-19 виявлено в департаменті Дордонь, віднесеному до безпечної, "зеленої" зони епідеміологічної карти Франції, повідомляють у суботу французькі ЗМІ.

Регіональне агентство охорони здоров'я регіону Нова Аквітанія повідомило, що після церемонії похорону місцевого жителя невеликого села Егліз-Нев-де-Вер, що проходила за правилами режиму ізоляції, на поминки, всупереч цим правилам, зібралися кілька десятків людей, що породило ланцюг заражень, які почалися від одного з членів сім'ї покійного.

У результаті вжитих владою оперативних заходів було виявлено 127 осіб, що входили в безпосередній контакт з першим інфікованим. У приблизно десятка з них підтверджено коронавірус. Це родичі першого хворого і його колеги з підприємства, де він працює. Всі контакти взяті під спостереження.

Префектура поліції Дордоні визнала цю подію серйозним приводом для попередження населення про "небезпеку розслаблення" в останні дні перед початком пом'якшення обмежень, що починається 11 травня.

"Треба залишатися дуже, дуже пильними, наше звичайне життя відновлюється, але не так, як раніше", - наводить слова префекта Дордоні Фредеріка Перісса сайт телеканалу BFMTV.

Водночас ЗМІ з посиланням на французьке військове джерело повідомили в суботу, що розгорнутий спеціально для лікування хворих коронавірусом в Мюлузі (департамент Верхній Рейн, що входить в "червону" зону епідемії) польовий армійський госпіталь спорожнів. У ньому більше немає пацієнтів у зв'язку зі зниженням кількості інфікованих COVID-19.

Тим часом у Франції в останню добу госпіталізовано на 110 пацієнтів з коронавірусом менше, ніж напередодні, і загальна кількість госпіталізованих становить 22 614, повідомила в суботу Генеральна дирекція міністерства охорони здоров'я Франції.

Укотре зменшилася кількість пацієнтів у реанімаційних відділеннях. У них розміщено 2812 людей. Це менше на 56, ніж день тому.

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Всього з початку епідемії вилікувалися 56 038 інфікованих COVID-19.

За минулу добу у Франції померли 80 осіб (243 днем раніше), заражених коронавірусом. Загальна кількість смертей інфікованих COVID-19 досягла 26 310.

За даними на суботу, всього в країні заразилися 138 854 людини.

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Франция, Дордонь, Осередок, Коронавірусу, Виявлено.
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