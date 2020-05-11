У Польщі кількість людей із коронавірусом перевищила 16 тисяч осіб

Світові новини:Всього з початку пандемії від COVID-19 померло понад 800 людей.

Кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 у Польщі перевищила 16 тисяч осіб. Про це повідомляється у Twitter Міністерства охорони здоров’я країни.

Так, станом на 11 травня в Польщі зафіксовано 16 206 інфікованих коронавірусом. За добу виявлено 210 нових хворих на COVID-19.

Також минулої доби зафіксовано ще 3 летальні випадки. Всі померлі були похилого віку й більшість із них мали супутні захворювання.

Всього внаслідок ускладнень, викликаних хворобою COVID-19, від початку пандемії у Польщі померло 803 людини.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 травня у світі зафіксовано понад 4,1 мільйона випадків зараження коронавірусом. Кількість померлих від хвороби становить 282 727 людей, одужали - більш ніж 1,4 мільйона осіб.