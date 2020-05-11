Скачать
Понеділок, 11.05.2020
Де в Європі пом'якшують карантин
Де в Європі пом'якшують карантин
Зеленський виступає за надання малому та мікробізнесу кредитних канікул
Зеленський виступає за надання малому та мікробізнесу кредитних канікул
Заховайло назвав головну проблему Динамо
Заховайло назвав головну проблему Динамо
Alyona Alyona та KYIVSTONER випустили спільний кліп (Відео)
Alyona Alyona та KYIVSTONER випустили спільний кліп (Відео)

У Польщі кількість людей із коронавірусом перевищила 16 тисяч осіб

У Польщі кількість людей із коронавірусом перевищила 16 тисяч осіб
15:02 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Світові новини:Всього з початку пандемії від COVID-19 померло понад 800 людей.

Кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 у Польщі перевищила 16 тисяч осіб. Про це повідомляється у Twitter Міністерства охорони здоров’я країни.

Так, станом на 11 травня в Польщі зафіксовано 16 206 інфікованих коронавірусом. За добу виявлено 210 нових хворих на COVID-19.

Також минулої доби зафіксовано ще 3 летальні випадки. Всі померлі були похилого віку й більшість із них мали супутні захворювання.

Де в Європі пом'якшують карантин

Всього внаслідок ускладнень, викликаних хворобою COVID-19, від початку пандемії у Польщі померло 803 людини.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 травня у світі зафіксовано понад 4,1 мільйона випадків зараження коронавірусом. Кількість померлих від хвороби становить 282 727 людей, одужали - більш ніж 1,4 мільйона осіб.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, Польща, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками
02 Перший Кубок націй з шахів пройшов за переваги Китаю
03 Кращі жінки за знаком Зодіаку
04 Цікаві факти, які ви не знали про Сальвадора Далі
05 В Італії прискорять скасування обмежень щодо коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Українця знайдено мертвим у Мексиці
Українця знайдено мертвим у Мексиці
Яким буде новий фонтан на Володимирській гірці (Відео)
Яким буде новий фонтан на Володимирській гірці (Відео)
Настя Каменських: Усе найкраще взяла від батьків
Настя Каменських: Усе найкраще взяла від батьків
ВДНГ розпочинає роботу після карантину
ВДНГ розпочинає роботу після карантину
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся