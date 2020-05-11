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ЄС не виключає другої хвилі пандемії коронавірусу

ЄС не виключає другої хвилі пандемії коронавірусу
19:16 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Світові новини:В Єврокомісії (ЄК) допускають наступ у майбутньому другої хвилі пандемії коронавірусу, заявив офіційний представник ЄК Стефан де Кеерсмекер.

В Єврокомісії (ЄК) допускають наступ у майбутньому другої хвилі пандемії коронавірусу, заявив офіційний представник ЄК Стефан де Кеерсмекер.

"Що стосується другої хвилі, ми постійно продовжуємо наші зусилля з координації з державами-членами, з різними органами, зокрема, з комітетом з охорони здоров'я. Ця робота також ведеться під час щотижневих відеоконференцій за участю відповідних єврокомісарів і держав-членів", - сказав прес-секретар у понеділок в Брюсселі.

"Інформація про стан справ в тому, що стосується медичного обладнання, засобів індивідуального захисту та інших матеріалів, використовується Європейським центром профілактики та контролю захворювань (ECDC) для підготовки до можливої другої хвилі. Центр аналізує цю інформацію і розмірковує над заходами, які будуть прийматися під час можливої другої хвилі", - пояснив представник ЄК.

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Він послався на попередження ЕCDC про те, що держави-члени ЄС повинні готуватися до другої хвилі заражень і використовувати всі можливі засоби для поліпшення власних систем нагляду за епідеміологічною ситуацією. Де Кеерсмекер зазначив, що Єврокомісія бере участь у підготовчій роботі і має намір продовжувати взаємодіяти з ECDC і державами-членами, щоб забезпечувалася інформація про наявність ризиків і щоб громадяни "добре розуміли, що друга хвиля може наступити навіть у разі, якщо перша хвиля була коректно взята під контроль". 

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ЄС, Єврокомісія, Covid-19, Пандемія коронавірусу.
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