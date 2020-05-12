Іспанія запроваджує 14-денний карантин для мандрівників

Світові новини:Іспанія із 15 травня запроваджує 14-денний карантин для іноземних мандрівників, що в'їжджають на її територію, повідомляє у вівторок газета El Pais.

"Із 15 травня в Іспанії почне діяти обов'язковий 14-денний карантин для всіх іноземців, що прибувають до країни. Це триватиме до кінця періоду надзвичайного стану, який поки що діє до 24 травня. За потреби влада країни може продовжити режим НС ще на два тижні або більше", - пише видання.

Як зазначає газета, Іспанія, отже, йде слідами інших європейських країн, які вже запровадили 14-денний карантин для іноземних мандрівників. Наразі обов'язковий карантин в Іспанії діє лише для репатрійованих жителів країни та іспанців, що повернулися з Італії.

"Протягом 14-денного карантину необхідно залишатися у своєму або орендованому житлі. З ними можуть зв'язуватися працівники охорони здоров'я", - повідомляє видання.

Газета додає, що з 15 і щонайменше до 24 травня в Іспанії діятиме особливий контроль на повітряних і морських кордонах. Допущено в країну буде лише резидентів Іспанії та іноземців, які тут постійно проживають (володіння будинком не є достатньою підставою), іноземних робітників, дипломатів, медиків і тих, хто подорожує з форс-мажорних обставин.

8 травня Іспанія дозволила громадянам країн ЄС та країн Шенгенської зони перетинати сухопутний кордон для повернення до їхніх іспанських резиденцій.