Німеччина планує відкривати кордони відкривати кордони з 16 травня

Світові новини:Уже з 16 травня контроль на всіх німецьких кордонах стане вибірковим, а кордон з Люксембургом - знову прозорим.

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) оголосив, що німецький уряд домовився з Австрією, Францією та Швейцарією про подовження прикордонного контролю на кордонах із цими країнами до 15 червня.

За його словами, метою німецького уряду є відновлення з середини червня вільного пересування в межах Європейського Союзу. Про це пише DW.

Водночас уже з суботи, 16 травня, контроль на всіх німецьких кордонах стане вибірковим, а кордон з Люксембургом - знову прозорим. За словами Зеегофера, переговори про аналогічне повне відкриття кордону ведуться також із Данією. На кордонах ФРН з Нідерландами та Бельгією вже зараз проводяться лише вибіркові перевірки.

Польща оголосила, що триматиме свої кордони на замку до 12 червня. Проте Зеегофер запевнив, що з урядами Польщі та Чехії ведуться переговори про послаблення контролю та скасування вимоги про карантин приїжджих.

Через пандемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 Німеччина 16 березня обмежила в'їзд на свою територію. Відтоді потрапити до ФРН могли лише ті іноземці, які мали поважну причину, як-от водії-далекобійники або медики.