Ісландія відкриється для туристів із 15 червня

Про це повідомляє Iceland Monitor.
«Ісландський уряд анонсував на пресконференції, що не пізніше 15 червня туристам та ісландцям, які в’їжджають до країни, запропонують на вибір три варіанти: пройти 14-денний карантин, здати тест на коронавірус в аеропорту або пред’явити затверджений ісландськими органами охорони здоров'я документ із результатами перевірки на коронавірус», – йдеться в повідомленні.
У разі проходження тесту в аеропорту турист зможе оселитися в готелі, куди йому надійдуть результати.
Водночас поки незрозуміло, хто буде оплачувати процес перевірки – Ісландія чи самі туристи.
Крім того, кожного, хто приїде до країни, зобов'яжуть завантажити мобільний додаток, який дасть змогу відстежувати місцеперебування гостя.
Прем’єр-міністр Ісландії Катрин Якобсдоттір додала, що країна відкриється для туризму тільки якщо ситуація з послабленням коронавірусних обмежень розвиватиметься за планом.
Вона зазначила, що такий широкомасштабний скринінг людей, які приїжджають до країни, дасть можливість вивчити новий коронавірус та його поширення далі.
За даними Worldometer, в Ісландії станом на 14 травня зафіксовано 1 802 випадки COVID-19, з яких – 10 летальних. Ще 1 780 одужали від хвороби.