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Франція підготувала допомогу туристичному сектору на 18 млрд євро

Франція підготувала допомогу туристичному сектору на 18 млрд євро
20:28 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп у четвер представив план допомоги сфері туризму, що значно постраждала від пандемії коронавірусу.

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп у четвер представив план допомоги сфері туризму, що значно постраждала від пандемії коронавірусу.

"Туризм зіткнувся з найгіршим для нього випробуванням у сучасній історії, порятунок цього сектору - це наш національний пріоритет", - сказав Філіпп, чий виступ транслювало французьке телебачення.

За його словами, підготовлений урядом план розрахований на надання допомоги французькому туристичному сектору на EUR18 млрд.

"Це безпрецедентна, масивна допомога. Але вона потрібна", - зазначив прем'єр Франції.

Він повідомив, що фонди допомоги турфірмам будуть доступні для компаній до кінця 2020 року.

Крім того, банки даватимуть відстрочення компаніям цього сектору на виплати, зокрема за кредитами, на 12 місяців, а не на шість місяців, як це було раніше.

Французька влада з 11 травня почала поступово знімати обмеження. Громадяни країни можуть пересуватися без спеціальних дозволів влади, які раніше були необхідні через режим ізоляції, окрім переміщень на відстані понад 100 км від дому, які будуть можливі лише з вагомих сімейних або професійних причин.

Водночас громадян віком понад 65 років, як і раніше, закликають дотримуватися режиму ізоляції з огляду на високу небезпеку зараження цієї вікової групи.

Цього тижня у Франції розпочалося поступове відновлення діяльності підприємств, хоча дистанційна робота зберігатиметься, де це можливо, щонайменше протягом трьох найближчих тижнів.

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Все по темі:

Франция, Туризм, Эдуар Филипп, Допомога, Прем'єр-міністр.
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