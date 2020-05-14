Коронавірус у Бельгії: хворих вже понад 54 тисячі

Про це у четвер повідомляє бельгійське видання «The Brussels Times».
«За даними Федерального міністерства охорони здоров’я, у 307 нових людей виявлені позитивні тести на коронавірус протягом минулих 24 годин, що довело загальну кількість випадків в Бельгії до 54 288. З нових інфікованих 186 проживають у Фландрії, 90 – у Валлонії, 31 – в Брюсселі», - йдеться у публікації.
За наведеною статистикою, протягом минулої доби була госпіталізована ще 81 особа з коронавірусом, водночас 173 людини були виписані з лікарень – усього з початку пандемії хворобу успішно подолали 14 111 пацієнтів.
За станом на сьогодні в бельгійських лікарнях з діагнозом коронавірус знаходяться 1966 людей, з них 407 – у відділеннях інтенсивної терапії.
За добу від наслідків коронавірусу померли ще 60 людей, що довело загальну кількість загиблих від цієї хвороби в Бельгії до 8 903 осіб.
Міністерство охорони здоров’я радить громадянам продовжувати піклуватися про себе та про людей навколо, та не зважаючи на полегшення в країні обмежувальних заходів, продовжувати дотримуватися правил безпеки та особистої гігієни з метою подальшого стримування інфекції.
фото: АА