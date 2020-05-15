Ґрета Тунберг вирішила передати 100 тис. доларів на допомогу ЮНІСЕФ

Світові новини:Про це вона повідомила у відеозверненні, яке транслювалося в четвер в ефірі американської телекомпанії CNN, передає УНН.

Шведська екоактівістка Ґрета Тунберг оголосила про передачу 100 тис. доларів дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ), а також про рішення самоізолюватись, щоб перевірити, чи є у неї коронавірусна інфекція COVID-19.

“У нас ще не взяли аналізи, так як у нас (в Швеції) не проводять тести, якщо вам не потрібна медична допомога. Звичайно, я не знаю, чи є він (коронавірус) у мене. Але я все одно відокремилася, тому що так діяти — правильно”, — сказала Ґрета.

Вона повідомила, що направляє зібрані для неї 100 тис. доларів на потреби Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). “Ми почали нову кампанію, щоб допомогти підтримати ЮНІСЕФ під час пандемії COVID-19. Під час кризи найважче завжди найбільш вразливим — дітям”, — пояснила Тунберг.

Раніше Тунберг заявила, що могла перехворіти на коронавірус.

17-річна активістка стала відома після емоційного виступу в ООН у вересні минулого року, яке викликало великий суспільний резонанс. У своїй промові на саміті з питань клімату вона заявила главам держав, що своїми порожніми обіцянками вони відняли у неї мрії і дитинство, а також дорікнула світових лідерів в тому, що для боротьби з забрудненням атмосфери не приймається досить зусиль.

У 2018 році екологічна активістка почала шкільний страйк за клімат: щоп’ятниці вона проводила одиночний пікет біля будівлі шведського парламенту. Її приклад наслідували студенти і школярі багатьох країн.