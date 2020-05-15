Словенія першою в Європі оголосила про завершення епідемії коронавірусу

Світові новини:Всього в країні підтверджено до півтисячі випадків коронавірусу, 103 людини померли.

Уряд Словенії пізно ввечері в четвер оголосив про офіційне завершення епідемії коронавірусу в країні.

Як повідомляє Reuters, це стало можливим після того, як влада підтверджувалаи менше семи випадків коронавірусуа щодоби протягом останніх двох тижнів. Словенія стала першою країною в Європі, яка зробила подібну заяву.

Відтепер люди, які прибувають у країну з інших держав - членів ЄС більше не будуть зобов'язані проходити семиденний карантин.

У Словенії, населення якої становить близько двох мільйонів осіб, на сьогодні повідомили про 1464 підтверджених випадків коронавірусу, 103 з них виявилися летальними. Епідемія в країні була оголошена 12 березня.

Влада каже, що епідеміологічна картина в Словенії зараз найкраща в Європі.

Словенський уряд уточнює, що іноземцям з ознаками коронавірусу як і раніше будуть забороняти в'їзд в країну. Карантин же збережуть для громадян країн, що не входять до складу ЄС, - його термін складе 14 днів. При цьому він не торкнеться дипломатів і людей, що перевозять вантажі.

У самій Словенії громадяни, як і раніше, повинні будуть слідувати основним правилам для недопущення розповсюдження інфекції.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Словенія скасувала заборону на авіасполучення з іншими країнами.