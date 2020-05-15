Скачать
П'ятниця, 15.05.2020
В Україні зафіксовано 17 330 випадків COVID-19
В Україні зафіксовано 17 330 випадків COVID-19
Саакашвілі внесе новий закон про державно-приватне партнерство
Саакашвілі внесе новий закон про державно-приватне партнерство
Місце бою Усика і Чісори можуть перенести
Місце бою Усика і Чісори можуть перенести
День сім’ї 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
День сім’ї 2020: листівки та найкращі привітання зі святом

Словенія першою в Європі оголосила про завершення епідемії коронавірусу

Словенія першою в Європі оголосила про завершення епідемії коронавірусу
08:21 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Всього в країні підтверджено до півтисячі випадків коронавірусу, 103 людини померли.

Уряд Словенії пізно ввечері в четвер оголосив про офіційне завершення епідемії коронавірусу в країні.

Як повідомляє Reuters, це стало можливим після того, як влада підтверджувалаи менше семи випадків коронавірусуа щодоби протягом останніх двох тижнів. Словенія стала першою країною в Європі, яка зробила подібну заяву.

Відтепер люди, які прибувають у країну з інших держав - членів ЄС більше не будуть зобов'язані проходити семиденний карантин.

У Словенії, населення якої становить близько двох мільйонів осіб, на сьогодні повідомили про 1464 підтверджених випадків коронавірусу, 103 з них виявилися летальними. Епідемія в країні була оголошена 12 березня.

Влада каже, що епідеміологічна картина в Словенії зараз найкраща в Європі.

Словенський уряд уточнює, що іноземцям з ознаками коронавірусу як і раніше будуть забороняти в'їзд в країну. Карантин же збережуть для громадян країн, що не входять до складу ЄС, - його термін складе 14 днів. При цьому він не торкнеться дипломатів і людей, що перевозять вантажі.

У самій Словенії громадяни, як і раніше, повинні будуть слідувати основним правилам для недопущення розповсюдження інфекції.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Словенія скасувала заборону на авіасполучення з іншими країнами.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Эпидемия, Словения, Завершення, Уряд оголосив.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День сім’ї 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
02 У найдавнішому в світі храмі знайшли прихований геометричний малюнок
03 В мережі з'явився постер спін-офу стрічки "Люди Ікс"
04 Дитсадки відкриватимуть на третьому етапі виходу з карантину
05 Коронавірус у Бельгії: хворих вже понад 54 тисячі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Дитячий омбудсмен пропонує заборонити сурогатне материнство в Україні
Дитячий омбудсмен пропонує заборонити сурогатне материнство в Україні
Китайські маски виявилися непридатними у зонах з COVID-19
Китайські маски виявилися непридатними у зонах з COVID-19
Uber запроваджує масковий режим для водіїв і пасажирів
Uber запроваджує масковий режим для водіїв і пасажирів
Іменини в червні 2020 – яке ім'я обрати для дитини
Іменини в червні 2020 – яке ім'я обрати для дитини
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся