Словенія першою в Європі оголосила про завершення епідемії коронавірусу

Уряд Словенії пізно ввечері в четвер оголосив про офіційне завершення епідемії коронавірусу в країні.
Як повідомляє Reuters, це стало можливим після того, як влада підтверджувалаи менше семи випадків коронавірусуа щодоби протягом останніх двох тижнів. Словенія стала першою країною в Європі, яка зробила подібну заяву.
Відтепер люди, які прибувають у країну з інших держав - членів ЄС більше не будуть зобов'язані проходити семиденний карантин.
У Словенії, населення якої становить близько двох мільйонів осіб, на сьогодні повідомили про 1464 підтверджених випадків коронавірусу, 103 з них виявилися летальними. Епідемія в країні була оголошена 12 березня.
Влада каже, що епідеміологічна картина в Словенії зараз найкраща в Європі.
Словенський уряд уточнює, що іноземцям з ознаками коронавірусу як і раніше будуть забороняти в'їзд в країну. Карантин же збережуть для громадян країн, що не входять до складу ЄС, - його термін складе 14 днів. При цьому він не торкнеться дипломатів і людей, що перевозять вантажі.
У самій Словенії громадяни, як і раніше, повинні будуть слідувати основним правилам для недопущення розповсюдження інфекції.
Як повідомляв УНІАН, 13 травня Словенія скасувала заборону на авіасполучення з іншими країнами.