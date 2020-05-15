Країни Балтії знімають обмеження на пересування транспортом

Світові новини:Естонія, Латвія і Литва знімають з п'ятниці обмеження на пересування між державами автомобільного, залізничного, повітряного і морського транспорту, введені у зв'язку з COVID-19.

Естонія, Латвія і Литва знімають з п'ятниці обмеження на пересування між державами автомобільного, залізничного, повітряного і морського транспорту, введені у зв'язку з COVID-19.

Як повідомили "Інтерфаксу" у прес-службі уряду Естонії, "з 15 травня особи, які не мають симптомів захворювання і володіють громадянством однієї з цих країн, дозвіл на проживання або правом на проживання або відповідно до регістру населення постійним місцем проживання в Естонії, Латвії або Литві, можуть перетинати державні кордони Естонії, Латвії і Литви".

Одночасно необхідно буде дотримуватися місцевих розпоряджень і вимог, що випливають з обмежень через поширення вірусу. Ті, хто повертається в Естонію з третіх країн через Латвію або Литву, як і раніше повинні залишатися в двотижневому карантині.

На кордонах може проводитися точковий контроль стану здоров'я і дотримання встановлених вимог.