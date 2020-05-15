Італія масово легалізує трудових мігрантів

Світові новини:Легалізація торкнеться від трьохсот до п'ятисот тисяч трудових мігрантів.

Італія легалізує трудових мігрантів. Іноземні громадяни, які працюють у сільськогосподарському та домашньому секторах зможуть отримати тимчасовий дозвіл на проживання.

Про це повідомляє ТСН.ua.

"Країна даватиме дозвіл на проживання до пів року іноземним працівникам сільськогосподарського та домашнього секторів. Тобто, збирачам врожаю, доглядальницям, прибиральницям та няням. Таке рішення тамтешній уряд ухвалив через наслідки пандемії коронавірусу, бо в Італії суттєво не вистачає робочих рук", - йдеться у повідомленні.

Згідно із нововведеннями, щоб отримати дозвіл на шестимісячну легалізацію в Італії, трудові мігранти з сільськогосподарських і домашніх секторів повинні подати документи до місцевих правоохоронних органів. Їм треба буде довести, що перебували в країні до 8 березня, а також не полишали території в період карантину. Із дозволом на проживання такі працівники отримають право жити та працювати в Італії легально, маючи доступ до державних послуг, включаючи охорону здоров'я.

"За різними даними таку тимчасову легалізацію в Італії можуть отримати від трьохсот до п'ятисот тисяч трудових мігрантів", - підкреслює видання.