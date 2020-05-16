У Польщі українець схиляв підлітків до самогубств, його затримали

Світові новини:Прокуратура подаватиме клопотання про його тимчасовий арешт.

Співробітники департаменту боротьби з кіберзлочинністю Познані (Польща) затримали 24-річного громадянина України, який схиляв дітей покінчити з життям. Про це повідомляє польський телеканал TVP.

За інформацією правоохоронців, українець пропонував російськомовним підліткам зіграти у гру, що нагадувала «Синього кита».

Гра полягала у виконанні завдань на замовлення «куратора». З кожним етапом вони ставали все більш небезпечними і були пов’язані з понівеченням частин тіла. Поліція припускає, що завершенням гри було самогубство.

Жертв українець підшукував у російських соцмережах. Відомо щонайменше про три випадки самоушкодження і каліцтва.

Правоохоронці вже його затримали. Прокуратура подаватиме клопотання про його тимчасовий арешт.

Як повідомляв УНІАН, 28-річного жителя Вінниці за жорстоке побиття собаки засудили до п'яти років позбавлення волі.