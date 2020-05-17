В Іспанії зафіксували найменшу кількість померлих від коронавірусу за два місяці

Щоденна кількість летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби Covid-19 в Іспанії зменшилася у суботу до 102, це найнижчий показник з 18 березня.
Про це повідомляє El Pais.
"(Упродовж доби - ред.) зафіксовано найменшу кількість летальних випадків протягом двох місяців - 102",- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вчора повідомлялося про 138 летальних випадків, тоді як позавчора в Іспанії було підтверджено 217 смертей внаслідок пандемії Covid-19.
Протягом останньої доби в Іспанії було зареєстровано 539 нових випадків коронавірусної хвороби, майже стільки ж, як і вчора.
Згідно з даними Worldometer, загальна кількість померлих від початку епідемії в Іспанії наразі складає 27 563 особи. Число підтверджених випадків захворювання зросло до 276 505.