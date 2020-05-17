У Британії продовжує зростати смертність від коронавірусу

Світові новини:У Великій Британії зросла кількість летальних випадків від коронавірусу.

У Великій Британії зросла щоденна кількість смертей, спричинених коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє у Twitter Департамент охорони здоров'я та соціального захисту Британії.

Протягом останньої доби у Британії було зафіксовано 468 летальних випадків. Загалом з початку епідемії COVID-19 у країні зафіксовано вже 34 466 летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою.

Упродовж останньої доби у Сполученому Королівстві підтверджено 3 451 новий випадок захворювання, загальна кількість випадків COVID-19 зросла до 240 161.

У Британії від початку епідемії проведено 2 489 563 тестів на COVID-19.

Як раніше повідомляло агентство, станом на 22-00 у світі зафіксовано 4 686 682 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 вже померла 310 801 людина.