У Британії продовжує зростати смертність від коронавірусу

У Великій Британії зросла щоденна кількість смертей, спричинених коронавірусною хворобою.
Про це повідомляє у Twitter Департамент охорони здоров'я та соціального захисту Британії.
Протягом останньої доби у Британії було зафіксовано 468 летальних випадків. Загалом з початку епідемії COVID-19 у країні зафіксовано вже 34 466 летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою.
Упродовж останньої доби у Сполученому Королівстві підтверджено 3 451 новий випадок захворювання, загальна кількість випадків COVID-19 зросла до 240 161.
У Британії від початку епідемії проведено 2 489 563 тестів на COVID-19.
Як раніше повідомляло агентство, станом на 22-00 у світі зафіксовано 4 686 682 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 вже померла 310 801 людина.