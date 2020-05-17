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В Європарламенті стався масштабний витік даних

В Європарламенті стався масштабний витік даних
09:11 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Про це для видання Politico повідомив віце-президент ЄП з питань політики в області IT Марсель Колайя, передає УНН.

 Дані 1,2 тисячі співробітників і членів Європарламенту потрапили у відкритий доступ. 

За його словами, “масштабний витік даних” торкнувся 1,2 тисячі облікових записів обраних посадових осіб і співробітників, а також 15 тисяч облікових записів інших фахівців у справах Євросоюзу. У відкритий доступ потрапила, в тому числі, конфіденційна інформація і зашифровані паролі, додав він.

Колайя не став називати політичні об’єднання, яких торкнувся виток інформації, але Politico зазначає, що мова йде про Європейську народну партію (EPP) — найбільшу політичну фракцію в Європарламенті.

Представник EPP Педро Лопес де Пабло підтвердив витік даних, зокрема й адресів електронної пошти і паролів, але назвав їх застарілими. За його словами, ці дані використовувалися передплатниками сайту в 2018 році на старому сайті EPP, а в 2019 році партія запустила новий сайт, сервери і актуальна база даних на якому не постраждали.

“Навіть якщо люди, які підписалися на наш сайт в 2018 році, використовували той самий пароль, що і в їх електронній пошті в той час, зараз їм нічого не загрожує, тому що в парламенті система вимагає повністю міняти свій пароль кожні три місяці”, — заявив він.

Politico відзначає, що першими витік виявили в індійській компанії Shadowmap, що надає послуги в сфері кібербезпеки. Її засновник Яш Кадак сказав виданню, що він виявив файли з конфіденційною інформацією через інтернет-портал, який є частиною домену сайту Європарламенту і використовується його посадовими особами. За його словами, файли містили інформацію про тисячі людей та їхні зв’язки з політичними партіями та установами, в тому числі з Європолом, агентством ЄС з безпеки зовнішніх кордонів Frontex та іншими.

Нагадаємо, мережа готелів Marriott оголосила про можливий витік даних 5 млн клієнтів.

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Європа, Європарламент, Маштабний витік.
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