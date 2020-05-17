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Австрія відкрила кордони з трьома країнами

Австрія відкрила кордони з трьома країнами
13:09 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Світові новини:Австрія відкрила в ніч на 17 травня закриті через коронакризу пункти пропуску на кордоні з Чехією, Словаччиною та Угорщиною, як це було зроблено раніше і на кордонах з Німеччиною, Ліхтенштейном та Швейцарією.

Про це повідомляє у неділю Австрійське агентство преси АРА.

"Австрія робить черговий крок у пом’якшенні спричиненого коронакризою прикордонного режиму. Закриті раніше прикордонні переходи до Чехії, Словаччини та Угорщини відкрилися з опівночі. Як і на кордонах з Німеччиною, Ліхтенштейном та Швейцарією, тепер існує лише вибірковий контроль", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що на кордоні з Угорщиною залишатиметься контроль, пов'язаний з боротьбою з незаконною міграцією.

"Вимоги до в’їзду залишаються незмінними. До 31 травня в Австрію можна в’їжджати лише для поїздок з робочою метою, за поважними сімейними обставинами, а також для догляду за тваринами без зобов’язання надавати довідку з негативним результатом на коронавірус чи відправлення під домашній карантин. Це також стосується і Словенії, яка відкрила всі свої кордони для громадян ЄС у п’ятницю", - повідомляє АРА.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 17 травня коронавірусом заразилися 4 722 233 людей. Померли від коронавірусу 313 266 осіб. Одужали – 1 813 014 осіб.

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Європа, Австрія, Коронавірус, Відкриті, Кордони.
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