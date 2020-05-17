У Варшаві відбуваються антикарантинні страйки

Світові новини:У суботу, 16 травня, в центрі Варшави відбувся страйк підприємців, які вимагали повного скасування обмежень на функціонування економіки, введених у зв’язку з епідемію коронавірусу, і надання більшої допомоги бізнесу з боку держави.

Влада Варшави офіційно не дозволила його проведення, відтак поліція оголосила маніфестацію нелегальною, застосувала силу до протестувальників і затримала 380 з них, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За інформацією речника поліції польської столиці Сильвестра Марчака, загалом вчора було затримано понад 380 протестувальників, 150 оштрафовано, а справи щодо покарання інших 220 осіб направлено до суду. П’ять осіб заарештовано за напад на поліцейських, словесні образи на їхню адресу чи пошкодження поліцейського майна.

Як відомо, протестувальники зібралися на Замковій площі і мали пройти до президентського палацу і парламенту країни. Утім поліція відразу заблокувала марш, наголошуючи, що це масове зібрання є незаконним. Раніше влада Варшави не дозволила проводити цей захід. Це рішення підтримали окружний та апеляційний суди.

Вимогу поліції розійтися протестувальники ігнорували і намагалися групами пройти далі. Тоді поліція почала затримувати людей. Не маючи можливості пройти до президентського палацу і парламенту, протестувальники вирушили до офісу правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS). Але поліція заблокувала рух на підступах до нього.

Одним із затриманих виявився й сенатор опозиційної Громадянської коаліції Яцек Бурий. Польський законодавець стверджував, що проти нього застосовано силу і доправлено до поліцейського автомобіля попри попередження, що він сенатор і має депутатський імунітет. Поліція переконує, що діяла в рамках закону, а Бурого затримали не знаючи, що він сенатор польського парламенту.

Маршалок Сенату РП Томаш Гродзкий назвав у Twitter затримання Бурого незаконним і закликав уряд країни “не застосовувати насилля до підприємців”

Своє обурення діями поліції щодо протестувальників висловив також мер Варшави Рафал Тшасковський, якого 15 травня висунуто кандидатом у президенти Польщі. У Twitter він написав, що не погоджується на агресію поліції проти підприємців. Він наголосив, що “поліцейський кийок не може бути аргументом уряду, потрібний діалог, а не насилля”. На це відразу відповіла варшавська поліція, яка підкреслила, що “обирає методи, які є адекватними до ситуації, і в них немає місця політиці”.

Страйк підприємців організував один із кандидатів у президенти Польщі Павел Танайно.

Як відомо, через пандемією коронавірусу уряд Польщі в середині березня запровадив обмежувальні заходи, зокрема і в економіці країни. Попри те, що польська влада ухвалила дві програми заходів щодо захисту малого, середнього та великого бізнесу від наслідків кризи, підприємці вважають їх недостатніми і вимагають більшої допомоги і якомога швидшого розмороження економіки країни.