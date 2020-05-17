Нідерланди продовжили заборону на в'їзд громадянам третіх країн

Світові новини:У Нідерландах продовжили заборону на в'їзд громадянам третіх країн до 15 червня.

Про це повідомляється на урядовому порталі Королівства Нідерланди.

"Обмеження на в'їзд продовжено до 15 червня", - зазначається у повідомленні.

Виняток робиться для людей, які постійно проживають в Нідерландах і мають відповідні документи; громадян третіх країн, які мають право на проживання в інших європейських країнах, мають довгострокові візи (MVV), що дозволяють тимчасово проживати в Нідерландах; осіб з третіх країн із важливою функцією, це, зокрема, медперсонал, особи, котрі працюють в енергетичному секторі, на нафтогазових платформах і вітряних електростанціях, льотний екіпаж, дипломати, військовослужбовці, транзитні пасажири, персонал міжнародних і гуманітарних організацій.

Також виняток робиться для людей, які мають вагомі причини відвідати свою сім'ю в Нідерландах.

За попереднім рішенням від 20 квітня 2020 року, заборона на в'їзд громадянам третіх країн діяла до 15 травня.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 11 травня пом’якшили карантинні обмеження.

Планується, що з 1 червня відновлять роботу громадський транспорт, театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але з дотриманням карантинних вимог.

З 1 липня відкриються кемпінги, у барах, ресторанах та кафе зможе перебувати вже 100 людей, за умови попереднього бронювання.

З 1 вересня буде дозволено займатися всіма видами спорту, відкриють спортзали, сауни, казино та інші заклади.