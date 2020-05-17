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Анталія потерпає від спеки: новий температурний рекорд +38,8°

Анталія потерпає від спеки: новий температурний рекорд +38,8°
16:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:На півдні Туреччини, в Анталії, метеорологи зафіксували в неділю, 17 травня, температурний рекорд: повітря прогрілося до +38,8 градусів Цельсія, що на 0,1 градуси вище, ніж було зафіксовано 75 років тому.

Про це повідомили в Головному управлінні метеорології Анталії, інформує власний кореспондент Укрінформу.

"Туреччина з четверга перебуває в потоці гарячих повітряних мас з Північної Африки. Відповідно, температура повітря на 10-12 градусів вище сезонної норми", - зазначили метеорологи.

Фіксувати метеорологічні показники в Туреччині почали з 1929 року, коли почала реєструватися метеорологія. Температурний рекорд в м. Анталія був побитий 26 травня 1945 року з показником +38,7 градусів Цельсія. Сьогодні об 11.23 було зафіксовано +38,8. Рівень вологості в місті склав 8%, а температура морської води - 24 градуси. Температура опівдні перевищила 40 градусів. О 12.30 було зафіксовано +40,2 градуси.

Метеорологи повідомили громадян про доцільність залишатися вдома не лише через карантинні обмеження, а й через високу температуру повітря.

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Анталия, Туреччина, Спека, Температурні рекорди.
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