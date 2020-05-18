Скачать
Понеділок, 18.05.2020
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 18 травня
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 18 травня
МОН закликає уряд відкрити заклади освіти
МОН закликає уряд відкрити заклади освіти
Бріггс оголосив про бій з Тайсоном
Бріггс оголосив про бій з Тайсоном
Netflix створив курйозну комедію про Євробачення
Netflix створив курйозну комедію про Євробачення

Меркель і Макрон погодили пакет допомоги Європі у €500 мільярдів

Меркель і Макрон погодили пакет допомоги Європі у €500 мільярдів
19:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Німеччина і Франція погодили пакет допомоги Європі в 500 млрд євро для подолання наслідків кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

Про це оголосила канцлер ФРН Ангела Меркель після відеоконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо зробити фонд у розмірі 500 млн євро, які підуть в бюджет ЄС", - заявила Меркель, уточнивши, що йдеться не про кредити.

За її словами, потрібен фонд відбудови (recovery fund). Німеччина і Франція інтенсивно дискутували про те, як він має виглядати, і вирішили, що він має бути направленим на те, щоб всі країни Європи, які, хоч і по різному, зачепила криза, вийшли з неї за мінімальними втратами. Таке завдання потребує "надзвичайної разової підтримки", яку Німеччина і Франція готові надати. Гроші підуть на підтримку найбільш вражених секторів і регіонів.

За словами канцлера, пакету допомоги, погодженого раніше міністрами фінансів ЄС, недостатньо. Тому нинішня пропозиція стане "спільним німецько-французьким внеском у подолання кризи, спричиненої пандемією".

Обидва лідери погодилися, що це є "найгіршою кризою ЄС в його історії", яка потребує "спеціальних відповідей".

Меркель зазначила, зо в ЄС 27 членів, але Берлін і Париж повинні надати "імпульс для пошуку спільного європейського рішення" з метою вийти з кризи не слабими, а посиленими, об’єднаними і солідарними. Європа повинна триматися разом, підкреслила Меркель.

Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію захворювання COVID-19, викликаного новим коронавірусом.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що наслідки пандемії уже спричинили початок рецесії для глобальної економіки.

За даними доповіді ООН, найбільше від кризової ситуації через пандемію постраждають фермери, малі та середні підприємства, самозайняті громадяни. "Криза, викликана пандемією COVID-19, занурює світову економіку в рецесію з історичними рівнями безробіття та бідності", - йдеться в доповіді.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Меркель, Макрон, Європа, Пакет допомоги, Єврокриза, €500 мільярдів.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дітей по всьому світу атакує загадкова недуга
02 Венгер прокоментував "футбол без глядачів"
03 Astralis стала чемпіоном ESL One: Road to Rio
04 У Китаї озвучили можливу причину смерті свого посла в Ізраїлі
05 Ворскла поновила тренування й уклала угоди з двома гравцями
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Уряд пропонує проводити ЗНО в масках та з температурним скринінгом
Уряд пропонує проводити ЗНО в масках та з температурним скринінгом
Меркель і Макрон погодили пакет допомоги Європі у €500 мільярдів
Меркель і Макрон погодили пакет допомоги Європі у €500 мільярдів
В Україні створили держпідприємство &quot;Реінтеграція і відновлення&quot;
В Україні створили держпідприємство "Реінтеграція і відновлення"
Помер актор Мішель Пікколі
Помер актор Мішель Пікколі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся