У Європі протягом найближчих двох тижнів визначать правила поїздок у літні відпустки

Світові новини:Країни Європейського Союзу в найближчі два тижні розроблять критерії літніх поїздок у відпустку за кордон для європейців, повідомляє Associated Press із посиланням на главу МЗС ФРН Гайко Мааса.

Маас провів у понеділок консультації на цю тему з главами зовнішньополітичних відомств десятьох європейських держав. За його словами, міністри зустрінуться ще через два тижні й обговорять деталі майбутніх правил.

"Необхідно чітко пояснити людям, що всюди діятимуть обмеження: на пляжах, у ресторанах, у торговельних центрах", - зазначив Маас.

Він наголосив, що європейським країнам слід дотримуватися координованого підходу і ставити в пріоритет питання безпеки, а не змагатися за туристів.

У багатьох європейських державах досі діють обмеження на кордонах, а також режим двотижневого карантину для прибулих з-за кордону.