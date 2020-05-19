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Партія Макрона втратила у парламенті абсолютну більшість

Партія Макрона втратила у парламенті абсолютну більшість
12:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Партія "Республіко, вперед", створена президентом Франції Еммануелем Макроном, втратила абсолютну більшість у нижній палаті парламенту – Національній асамблеї.

Це сталося у зв'язку із оголошенням у вівторок про створення в Асамблеї нової політичної групи, до якої увійшли колишні однопартійці Макрона, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Група «Екологія, Демократія, Солідарність» (EDC) включає 17 депутатів. У зв'язку з цим «Республіко, вперед» втратила 7 голосів.

Члени нової групи заявили, що є незалежними і не представляють «ані більшість, ані опозицію».

Відтак тепер партія Макрона має у парламенті 288 місць, при абсолютній більшості у 289 мандатів.

Водночас, така нова конфігурація французького парламенту не матиме критичних наслідків для ухвалення президентських і урядових законодавчих ініціатив, адже партію Макрона в Національній асамблеї підтримують союзники у складі 46 депутатів із політичної групи «Демократичний рух» (MoDem) та дев'ять, що представляють групу «Конструктивні праві» (Agir).

Еммануель Макрон сформував партію «Республіко, вперед» у травні 2017 року після перемоги на президентських виборах. У червні того ж року партія виграла парламентські вибори.

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Партия, Эммануэль Макрон, Вперёд, Республіко, Втратила більшість, Нижня палата.
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