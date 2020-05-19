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Грузія має намір провести восени парламентські вибори

Грузія має намір провести восени парламентські вибори
17:00 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Уряд Грузії докладає всіх зусиль, щоб провести парламентські вибори восени, незважаючи на загрозу коронавірусу Covid-19, яка зберігається, і його негативний вплив на економіку, заявив у вівторок прем'єр-міністр Георгій Гахарія.

"Ми на сьогодні повністю мобілізовані для перемоги над Covid-19, відновлення економіки та проведення майбутніх парламентських виборів у спокійній обстановці", - сказав Гахарія на брифінгу в Тбілісі, додавши, що опозиція зі свого боку намагається використовувати критичний для країни період у своїх "вузьких політичних і особистих" інтересах.

Водночас прем'єр Грузії відповів на запитання про помилування президентом Саломе Зурабішвілі минулої п’ятниці засуджених раніше колишнього мера Тбілісі Гігі Угулави та колишнього міністра оборони Іраклія Окруашвілі.

"Для мене дуже важко, коли людина, яка брала участь у штурмі будівлі парламенту (Окруашвілі - ІФ) і людина, яка вкрала з бюджету 50 млн ларі (Угулава - ІФ) заслуговують на помилування лише тому, що є опозиційними політиками, але помилування ув'язнених це повна компетенція президента", - сказав Гахарія.

Він додав, що грузинський народ мудрий і зробить свій правильний вибір на парламентських виборах цієї осені.

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Все по темі:

Георгий Гахария, Коронавірус, Парламентські вибори, Восени, Уряд Грузії.
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