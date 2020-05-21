В Євросоюзі опублікували нові рекомендації для авіаперельотів

Світові новини:Опубліковано новий набір принципів, якими повинні керуватися авіаперевізники.

Європейське агентство авіаційної безпеки і Європейський центр профілактики і контролю захворювань рекомендують використовувати захисні маски і дотримуватися ретельної гігієни рук під час подорожей в літаках.

Як повідомляє CNN, агентства опублікували новий набір правил, якими повинні керуватися авіаперевізники. Рекомендується також дотримання соціальної дистанції. "Пасажири повинні бути впевнені, що подорож літаком з іншими людьми в обмеженому просторі несе мінімальні ризики для їхнього здоров'я", – йдеться в заяві.

Відповідні правила повинні переконати клієнтів авіакомпаній, що вони можуть літати безпечно, а перевізники можуть подолати наслідки пандемії.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія хоче зобов'язати європейських туристів носити захисні маски і здійснювати візити без великого багажу.