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Європі радять готуватися до другої хвилі COVID-19

Європі радять готуватися до другої хвилі COVID-19
15:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Перспектива другої хвилі коронавірусної інфекції у Європі вже не є далекою теорією.

Про це заявила глава Європейського центру запобігання й контролю захворювань (ECDC) Андреа Аммон в інтерв’ю The Guardian.

"Питання в тому, коли вона (друга хвиля – ред.) буде і наскільки великою, ось у чому питання, на мій погляд", - сказала Аммон.

Вона нагадала, що нинішня епідемія ще не закінчилася, хоча уряди багатьох країн вже послабили обмеження.

"Якщо подивитися на характеристики вірусу, подивитися на те, що зараз відбувається в різних країнах з точки зору імунітету населення - а показники не такі вже й вражаючі, від 2% до 14%, що залишає від 85% до 90% населення вразливим… Вірус навколо нас і поширюється набагато більше, ніж у січні і лютому. Я не хочу малювати картину кінця світу, але я думаю, що ми повинні бути реалістами. Що зараз не час повністю розслаблятися", - підкреслила Аммон.

Вона наполягає на тому, що друга хвиля не буде неминуче катастрофічною, якщо люди дотримуватимуться правил і дистанції.

Станом на середу в ЄС, Великій Британії, Норвегії, Ліхтенштейні та Ісландії від коронавірусу померли 158 134 людини.

Велика Британія має найвищий рівень смертності в Європі - 35 341, за нею йдуть Італія (32 169) та Франція (28 022).

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Європа, Підготовка, Коронавірус, Друга Хвиля.
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