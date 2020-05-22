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Австрія готується відкрити туристичний сезон

Австрія готується відкрити туристичний сезон
01:32 Сьогодні Телеграф УНН

Світові новини:Австрія планує почати туристичний сезон.

Відновлення роботи туристичної галузі в Австрії, заплановане на 29 травня, відбуватиметься за умови максимально широкого тестування на коронавірус співробітників готелів та інших підприємств цієї сфери. Про це заявив на пресконференції канцлер країни Себастіан Курц, передає  DW.

"Ми як Республіка Австрія будемо дуже багато інвестувати, аби отримати великі можливості для тестування та якомога більше та регулярніше тестувати співробітників, які прийматимуть гостей", - зазначив Курц.

Президент Торгово-промислової палати Австрії Гаральд Марер заявив, що до початку липня країна має вийти на спроможність проводити для працівників галузі 65 тисяч тестів на коронавірус SARS-CoV-2 щотижня.

Відповідні витрати візьме на себе держава. За словами Марера, це буде найкращою інвестицією в туристичну галузь, яку лише можна зробити.

З 29 травня готелі Австрії зможуть відкрити свої двері для клієнтів. Утім, їхня робота регламентуватиметься низкою правил. Так, на рецепції та на вході до них усі мають надягати маски та тримати дистанцію. Лише групи відпочивальників, які прибули до готелю разом, будуть розглядатися як мешканці одного домогосподарства - на них вимога дистанціювання не поширюватиметься.

Щодо іноземних туристів, то в першу чергу Австрія прийматиме гостей з країн, яким вдалося взяти епідемію COVID-19 під контроль. Очікується, що вже в середині червня кордони з Німеччиною, Ліхтенштейном і Швейцарією будуть повністю відкриті і туристи з цих держав зможуть безперешкодно відпочивати на території країни. Також Курц заявив про намір досягти подібних домовленостей зі східними сусідами Австрії вже найближчим часом.

Таким чином країна продовжує знімати обмеження, запроваджені через епідемію COVID-19. З середини травня в країні вже запрацювали ресторани.

Нагадаємо, австрійський гірськолижний курорт Ішгль у березні став одним із розсадників коронавірусу в Європі.

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Австрія, Коронавірус, Туристична галузь.
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