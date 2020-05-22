Парламент Молдови визначився з датою проведення президентських виборів

Світові новини:Це рішення підтримали 50 депутатів.

Відповідно до рішення парламенту Молдови, вибори глави держави відбудуться 1 листопада 2020 року.

Про це повідомляє NewsMaker.

«Більшість депутатів проголосували за пропозицію президента Ігоря Додона призначити дату виборів глави держави на 1 листопада 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Це рішення підтримали 50 депутатів - більшість від присутніх на засіданні 97 обранців.

Зазначається, що депутат від партії «Дія і солідарність» Сергій Литвиненко запропонував призначити вибори президента на 25 жовтня 2020 року. Однак його поправку на голосування не винесли. Спікер парламенту Зінаїда Гречана пояснила це тим, що поправку представили з порушенням регламенту.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Ігор Додон заявив, що не виключає своєї участі у наступних президентських виборах.

Минулі вибори глави держави в Молдові відбулися в листопаді 2016 року.