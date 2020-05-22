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У Франції двоє хлопчиків під час карантину знайшли кілограмові золоті зливки

У Франції двоє хлопчиків під час карантину знайшли кілограмові золоті зливки
09:55 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

У Франції двоє хлопчиків, віком до 10 років, під час карантину знайшли у шафі їхньої покійної бабусі два кілограмових золотих зливки, вартістю понад 80 тис. євро. Під час коронавірусної кризи ціни на золото зростають, тому родина очікує отримати за них 100 тис. євро.

"Життя в умовах карантину непросте. Особливо це відчувають батьки, які змушені чимось займати своїх дітей. Іноді рятує хороша погода: тоді можна випустити дітей на вулицю і дати їм можливість самим шукати, чим зайнятися. Саме це сталося з двома неповнолітніми братами у Франції: ігри під час карантину неочікувано призвели до цінної знахідки - щоправда, не на вулиці, а в будинку", - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що коли у Франції оголосили карантин - 60-річний бізнесмен з дружиною та синами поїхали з Парижу до свого заміського будинку в містечку Вандом.

"Діти, яким ще немає й 10 років, попросили дозволу побудувати в саду невеличкий будинок з гілок, дощок та старих простирадел. Батько сказав, що простирадла можна знайти в кімнаті їхньої покійної бабусі. Коли хлопчики діставали їх із бабусиної шафи, звідти випали два доволі важких предмети...Зрештою стало зрозуміло, що це два золоті зливки, вагою по 1 кг кожен. Обидва наразі виставлені на продаж в місцевому аукціонному домі. Оціночна вартість - 40 тисяч євро за штуку", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що спершу діти не звернули увагу на знахідку і поклали її назад, однак потім розповіли про неї батьку. Чоловік подумав, що це підставка для ножів, що належала бабусі, і попросив принести знахідку.

"Але на цьому хороші новини для французької родини не закінчилися, оскільки золото постійно дорожчає через пандемію", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що бабуся хлопчиків придбала ці зливки у 1967 році - знайшлося свідоцтво, яке підтверджує законність покупки.

"Ми вирішили зачекати, поки ціна золота буде вищою. Вони можуть отримати принаймні 100 тисяч євро", - сказав місцевий аукціонер Філіпп Руяк.

Повідомляється, що хлопчики взяли з батька слово, що за свою знахідку вони отримають басейн.

Нагадаємо, на Одещині чоловік знайшов гарматне ядро часів турецької війни біля власного будинку.

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Франция, Карантин, Хлопці, Шафа, Злитки золота, Знайшли.
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