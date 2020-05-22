Данія прискорює скасування карантину

Світові новини:Початковий план Данії полягав у тому, щоб музеї, зоопарки, театри, кінотеатри були закриті до 8 червня.

Музеї, зоопарки і церкви почали відкриватися в Данії, оскільки країна вирішила прискорити вихід з режиму карантину.

Представники охорони здоров'я заявили, що поширення нового коронавірусу сповільнюється. Початковий план Данії полягав у тому, щоб музеї, зоопарки, театри, кінотеатри були закриті до 8 червня. «Це була чиста розрада. Нарешті, ми можемо почати», - сказав в інтерв'ю телекомпанії DR Пітер Кьяргаард, директор Музею природної історії Данії, повідомляє medikforum.

Кьяргаард додав, що він був схвильований, щоб показати нову виставку динозаврів в музеї. Проте не всі музеї знову відкрили свої двері 21 травня. Частина з них заявила, що вони почнуть приймати відвідувачів у вихідні або наступного тижня.

Згідно з угодою, узгодженою у парламенті, датський кордон тимчасово закрито, але починаючи з наступного тижня список винятків, які дозволяють поїздки в Данію, буде розширено, і в нього будуть включені постійні жителі всіх країн Північної Європи і Німеччини, які бажають відвідувати родичів, близьких або будинок, якщо вони володіють нерухомістю в Данії.

Старшокласники також скоро почнуть повертатися в класи.

Поширення коронавірусу в Данії сповільнюється. 20 травня датське агентство охорони здоров'я SSI, що діє при міністерстві охорони здоров'я і відповідає за нагляд за інфекційними захворюваннями, опублікувало звіт, в якому наголошується, що поширення захворювання сповільнюється, навіть незважаючи на те, що країна почала відкриватися. Коефіцієнт відтворення 1,0 означає , що одна людина з коронавірусом COVID-19 заражає у середньому одну людину, а швидкість нижче 1,0 вказує на те, що розповсюдження знижується.