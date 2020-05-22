Польща дозволила українським заробітчанам працювати в агросекторі й під час обсервації

Світові новини:Іноземці, які приїжджатимуть до Польщі на роботу в аграрному секторі з-поза східного кордону, зокрема з України, зможуть працювати вже з першого дня після прибуття, тобто у період обов’язкової 14-денної обсервації.

Про це під час пресконференції заявив міністр сільського господарства Польщі Кшиштоф Ардановський, повідомляє Dziennik.pl.

"Міністр повідомив, що запроваджено суттєві пом’якшення для працівників з-поза східного кордону. Він зазначив, що іноземці, які прибуватимуть до фермерських господарств, під час карантину можуть виконувати роботу з першого дня після приїзду, чого немає в інших секторах", - йдеться у повідомленні.

Міністр зауважив, що нестача сезонних працівників зі Сходу у зв’язку з пандемією коронавірусу є проблемою багатьох країн Західної Європи.

Ардановський додав, що для приїжджих працівників у Польщі розроблені спеціальні санітарні процедури.

За його словами, новоприбулі сезонні працівники проходитимуть тести на наявність коронавірусу, і платитимуть за це фермери. Утім, з держбюджету буде виділено кошти на покриття вже проведених раніше тестів іноземцям.

Ардановський також закликав громадян Польщі, які зараз не мають роботи, розглянути можливість працевлаштування у фермерських господарствах. Він зауважив, що це буде "елементом солідарності з аграріями", яким потрібно вчасно зібрати врожай.

Нещодавно в інтерв’ю Укрінформу голова Асоціації переробників фруктів та овочів Польщі Анджей Гайовнічек заявляв, що аграрний сектор країни потребує зараз "сотень тисяч" сезонних працівників з України.