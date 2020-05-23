Уряд Польщі дозволив в'їзд до країни учням та студентам

Світові новини:Необхідність включення учнів і студентів в категорії осіб, які мають право на перетин державного кордону, випливає з графіку зовнішніх іспитів.

Уряд Польщі розширив перелік осіб, яким дозволяється в’їзд на територію Польщі. До цього переліку включено, зокрема, учні та студенти, які навчаються у країні, передає УНН з посиланням на заяву МВС республіки від 22 травня.

“Міністр Маріуш Камінський підписав поправку до постанови про тимчасове призупинення або обмеження прикордонного руху в певних пунктах перетину кордону”, — йдеться в заяві.

Відзначається що поправка розширює перелік осіб, які мають право на в’їзд на територію Республіки Польща, зокрема, для учнів і студентів, які здобувають освіту в Республіці Польща.

“Ці особи звільняються від карантину відповідно до постанови Ради міністрів про встановлення конкретних обмежень, розпоряджень і заборон в зв’язку з виникненням епідемії. Необхідність включення учнів і студентів в категорії осіб, які мають право на перетин державного кордону, випливає з графіку зовнішніх іспитів, затвердженого Міністерством національної освіти для учнів, які закінчили навчання в польських початкових і середніх школах (в період з 8 червня по 28 серпня)”, — заявили в міністерстві.

Як повідомляв УНН, раніше міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановскі оголосив, що сезонні працівники, які вирішать приїхати в Польщу, зможуть почати працювати відразу, без необхідності перебування в 14-денному карантині.