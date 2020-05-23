Скачать
Субота, 23.05.2020
SpaceX уперше за 9 років відправить астронавтів у космос з території США
SpaceX уперше за 9 років відправить астронавтів у космос з території США
Уряд Польщі дозволив в'їзд до країни учням та студентам
Уряд Польщі дозволив в'їзд до країни учням та студентам
Легенда UFC викликав на бій Майка Тайсона
Легенда UFC викликав на бій Майка Тайсона
Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту
Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту

Уряд Польщі дозволив в'їзд до країни учням та студентам

Уряд Польщі дозволив в'їзд до країни учням та студентам
14:07 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Світові новини:Необхідність включення учнів і студентів в категорії осіб, які мають право на перетин державного кордону, випливає з графіку зовнішніх іспитів.

Уряд Польщі розширив перелік осіб, яким дозволяється в’їзд на територію Польщі. До цього переліку включено, зокрема, учні та студенти, які навчаються у країні, передає УНН з посиланням на заяву МВС республіки від 22 травня.

“Міністр Маріуш Камінський підписав поправку до постанови про тимчасове призупинення або обмеження прикордонного руху в певних пунктах перетину кордону”, — йдеться в заяві.

Відзначається що поправка розширює перелік осіб, які мають право на в’їзд на територію Республіки Польща, зокрема, для учнів і студентів, які здобувають освіту в Республіці Польща.

У Британії відправлятимуть на карантин усіх, хто прибуває з-за кордону

“Ці особи звільняються від карантину відповідно до постанови Ради міністрів про встановлення конкретних обмежень, розпоряджень і заборон в зв’язку з виникненням епідемії. Необхідність включення учнів і студентів в категорії осіб, які мають право на перетин державного кордону, випливає з графіку зовнішніх іспитів, затвердженого Міністерством національної освіти для учнів, які закінчили навчання в польських початкових і середніх школах (в період з 8 червня по 28 серпня)”, — заявили в міністерстві.

Як повідомляв УНН, раніше міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановскі оголосив, що сезонні працівники, які вирішать приїхати в Польщу, зможуть почати працювати відразу, без необхідності перебування в 14-денному карантині.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Польща, Уряд, Студенти, Учні.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту
02 Легенда Нікс Юінг госпіталізований з коронавірусом
03 У Києві 23 травня можуть працювати 43 агропродовольчі ринки
04 Авіакатастрофа у Пакистані: кількість загиблих збільшилась
05 З'явилось підтвердження, що Баварія не стала викуповувати Коутінью
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Британії відправлятимуть на карантин усіх, хто прибуває з-за кордону
У Британії відправлятимуть на карантин усіх, хто прибуває з-за кордону
Степанов запевнив, що МОЗ зробило висновки з епідемії Covid-19
Степанов запевнив, що МОЗ зробило висновки з епідемії Covid-19
Руслана готує грандіозне онлайн-шоу у день свого народження
Руслана готує грандіозне онлайн-шоу у день свого народження
Меган Маркл підготувала принцу Гаррі handmade сюрприз
Меган Маркл підготувала принцу Гаррі handmade сюрприз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся