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Неділя, 24.05.2020
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Кількість випадків коронавірусу у Польщі перевищила 21,2 тисячі

Кількість випадків коронавірусу у Польщі перевищила 21,2 тисячі
13:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Станом на 24 травня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 21 236 осіб, з яких 995 осіб померли, а 9 194 вилікувалися.

Про це інформує у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом – 21 236, 995 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

У польських лікарнях на сьогодні перебувають 2 242 пацієнти із коронавірусом, 79 326 людей – на домашньому карантині, 19 529 – під епідеміологічним наглядом, 9194 осіб вилікувалися.

У Польщі вже проведено понад 770 тис. тестів на виявлення коронавірусу.

Як повідомлялося, з 18 травня у Польщі запроваджено третій етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, відновлено з обмеженнями роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня буде відновлено роботу шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій із випускниками. Зміни введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.

Розпорядженням глави МВС Польщі іноземним студентам, зокрема з України, з 22 травня дозволено в’їжджати до Польщі.

В Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19, з них 617 летальних, 7108 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 406 нових випадків.

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Статистика, Польща, Європа, Коронавірус, Інфіковані.
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