Президентством Макрона незадоволені 60% французів

Світові новини:У Франції 60% громадян незадоволені діяльністю президента Еммануеля Макрона.

Про це засвідчили результати соціологічного опитування центру Ifop для видання Le Journal du dimanche.

За оприлюдненою соціологією, 60% французів незадоволені діяльністю президента Макрона. Травневе опитування засвідчило падіння рейтингу президента 3% у порівнянні з квітнем. При цьому, 31% опитаних засвідчили, що «переважно незадоволені» главою держави, а 29% - «дуже незадоволені».

Разом з тим, 39% опитаних французів висловили задоволення діяльністю Макрона (34% - «переважно задоволені та 5% - «дуже задоволені»). У квітні політику Макрона підтримувало 42% громадян.

На тлі падіння рейтингу президента, у Франції зростає популярність прем'єр-міністра Едуарда Філіпа. У травні його діяльність підтримують 46% громадян, у порівнянні із 38% - у квітні. Водночас, 52% французів незадоволені політикою прем'єра.

Опитування проведено 14-23 травня методом телефонного інтерв'ю. У дослідженні взяли участь 1 918 респондентів, віком старше 18 років. Похибка складає 1-2,2%.