В Чехії запроваджують новий етап зняття карантинних обмежень

Світові новини:В Чехії вводять нову хвилю послаблення карантину.

З понеділка, 25 травня, в Чехії починається четверта велика хвиля послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На вулицях люди не будуть зобов’язані закривати обличчя, втім маски поки ще треба буде носити в закритих приміщеннях і в у громадському транспорті.

Після 2,5 місячних вимушених канікул до шкіл повернуться учні початкових класів. При цьому відвідування школи буде добровільним, у різних районах бажання повернутися до навчання висловили від 15 до 85 відсотків родин. У класах буде не більше 15 дітей.

Окрім того:

влада дозволяє проведення масових заходів як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях, за участі до 300 осіб;

ресторани зможуть обслуговувати гостей у внутрішніх приміщеннях, але не пізніше 23 годин та за умови відстані столиків і за підвищених гігієнічних норм;

відкриються готелі та кемпінги, деякі з них вже навіть мають бронювання;

можна буде відвідувати інтер’єри замків, павільйони в зоологічних та ботанічних садах;

поновлять роботу косметологічні салони та басейни;

поновиться торгівля в торгових центрах площею понад 5 тисяч кв.м.;

з 25 травня буде дозволено відвідувати будинки для людей похилого віку або інвалідів.

Також відомо, що 26 травня Чехія хоче відкрити переважну більшість прикордонних переходів. Перевірки будуть випадковими, але зобов’язання надати негативний тест на COVID-19 при в'їзді в країну залишається.

Подальше та останнє послаблення заходів заплановано на 8 червня. Пізніше в червні також, як очікується, будуть відкриті кордони до сусідніх країн.