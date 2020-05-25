В Чехії запроваджують новий етап зняття карантинних обмежень

З понеділка, 25 травня, в Чехії починається четверта велика хвиля послаблення карантинних обмежень.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
На вулицях люди не будуть зобов’язані закривати обличчя, втім маски поки ще треба буде носити в закритих приміщеннях і в у громадському транспорті.
Після 2,5 місячних вимушених канікул до шкіл повернуться учні початкових класів. При цьому відвідування школи буде добровільним, у різних районах бажання повернутися до навчання висловили від 15 до 85 відсотків родин. У класах буде не більше 15 дітей.
Окрім того:
Також відомо, що 26 травня Чехія хоче відкрити переважну більшість прикордонних переходів. Перевірки будуть випадковими, але зобов’язання надати негативний тест на COVID-19 при в'їзді в країну залишається.
Подальше та останнє послаблення заходів заплановано на 8 червня. Пізніше в червні також, як очікується, будуть відкриті кордони до сусідніх країн.