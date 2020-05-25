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Президент Австрії з дружиною порушив карантин

Президент Австрії з дружиною порушив карантин
00:43 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Глава держави визнав свою помилку.

Поліція Австрії в ніч на неділю під час обходу застала президента країни Александера Ван дер Беллена в ресторані після офіційно дозволеного часу.

Як пише DW, разом з дружиною він знаходився в ресторані, і, за його ж словами, "відволікся від спостереження через розмову і не помітив, як пролетів час".

У зв'язку з обмеженнями, введеними в країні через коронавірус, усі ресторани, бари і кафе працюють до 23 години. Відвідувачам не дозволяється продовжувати сидіти за столиками і після цього часу, однак офіціантам заборонено їх обслуговувати.

"Коли поліція завітала в італійський ресторан "Sole", розташований у центрі Відня, на столику Ван дер Беллена і його дружини стояли напої. Саме це і було розцінено як порушення, за яке політик вибачився", - пише видання.

У своєму Twitter політик свою провину визнав. "Мені дуже шкода. Це була помилка", - наголошується в повідомленні. Також президент Австрії має намір відшкодувати можливий збиток власникові закладу.

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Карантин, Александер Ван Дер Беллен, Австрія, Коронавірус.
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