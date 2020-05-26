В Австрії судять лікаря за розбещення 109 хлопчиків

Світові новини:У федеральній землі Верхня Австрія розпочався суд над 57-річним лікарем, обвинуваченим у вчиненні дій сексуального характеру щодо 109 хлопчиків.

Про це повідомляє Austria Presse Agentur.

"Судовий процес щодо лікаря із Зальцкаммергута, який обвинувачується у сексуальному зловживанні щодо 109 хлопчиків, розпочався у вівторок в земельному суді Вельсу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засідання проходить із дотримання протиепідемічних заходів. Для численних представників потерпілих на відповідній відстані встановлені окремі столи. Глядачам довелося перейти в іншу кімнату, де вони могли спостерігати за перебігом суду за допомогою відеотрансляції.

Надалі розгляд справи відбуватиметься у закритому режимі. Лише зачитування обвинувального акту та вироку, що очікується 10 червня, проходитиме за участі громадськості.

Уролог із містечка Зальцкаммергут з січня 2019 року перебуває під вартою. Злочини, у яких його обвинувачують, були скоєні впродовж майже 20 років. За даними слідства, лікар з 2000 року вчинив сексуальне зловживання щодо 109 хлопчиків, 40 з яких були віком до 14 років. Причому, зловживання відбувалися не лише під час лікарської практики - близько 30 епізодів сталися в інших місцях, включаючи будинок лікаря в Єгипті. Крім того, лікар обвинувачується у підбурюванні до запису дитячої порнографії та наданні канабісу підліткам.

Сам обвинувачений заявляв після арешту, що всі його дії були у межах лікарської практики.