Скачать
Вівторок, 26.05.2020
Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки для подолання коронакризи
Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки для подолання коронакризи
У світі утримують більше ніж 370 українських моряків
У світі утримують більше ніж 370 українських моряків
Дві українки увійшли в список сенсацій Ролан Гаррос
Дві українки увійшли в список сенсацій Ролан Гаррос
Вознесіння Господнє 2020: історія, дата і традиції свята
Вознесіння Господнє 2020: історія, дата і традиції свята

В Австрії судять лікаря за розбещення 109 хлопчиків

В Австрії судять лікаря за розбещення 109 хлопчиків
16:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:У федеральній землі Верхня Австрія розпочався суд над 57-річним лікарем, обвинуваченим у вчиненні дій сексуального характеру щодо 109 хлопчиків.

Про це повідомляє Austria Presse Agentur.

"Судовий процес щодо лікаря із Зальцкаммергута, який обвинувачується у сексуальному зловживанні щодо 109 хлопчиків, розпочався у вівторок в земельному суді Вельсу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засідання проходить із дотримання протиепідемічних заходів. Для численних представників потерпілих на відповідній відстані встановлені окремі столи. Глядачам довелося перейти в іншу кімнату, де вони могли спостерігати за перебігом суду за допомогою відеотрансляції.

Надалі розгляд справи відбуватиметься у закритому режимі. Лише зачитування обвинувального акту та вироку, що очікується 10 червня, проходитиме за участі громадськості.

Уролог із містечка Зальцкаммергут з січня 2019 року перебуває під вартою. Злочини, у яких його обвинувачують, були скоєні впродовж майже 20 років. За даними слідства, лікар з 2000 року вчинив сексуальне зловживання щодо 109 хлопчиків, 40 з яких були віком до 14 років. Причому, зловживання відбувалися не лише під час лікарської практики - близько 30 епізодів сталися в інших місцях, включаючи будинок лікаря в Єгипті. Крім того, лікар обвинувачується у підбурюванні до запису дитячої порнографії та наданні канабісу підліткам.

Сам обвинувачений заявляв після арешту, що всі його дії були у межах лікарської практики.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Суд, Діти, Австрія, Лікар, Розбещення, Хлопчики.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Яні Дугарь
02 Jerry Heil заспівала про любовний трикутник (Відео)
03 Степанов про COVID-19: Лікарні не були готові до такого виклику
04 Стало відомо, хто буде режисером Індіани Джонса 5
05 На третьому етапі послаблення карантину відкриють спортзали та басейни
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У пологовому будинку Енергодара померло немовля, породілля у важкому стані
У пологовому будинку Енергодара померло немовля, породілля у важкому стані
TikTok випередив YouTube і Netflix за прибутком від покупок у додатку
TikTok випередив YouTube і Netflix за прибутком від покупок у додатку
Лопес продемонстрував майстерне володіння скакалкою на тренуванні
Лопес продемонстрував майстерне володіння скакалкою на тренуванні
На австрійському радіо триває український тиждень
На австрійському радіо триває український тиждень
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся