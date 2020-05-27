Скачать
Середа, 27.05.2020
Мер Черкас подав позов проти Зеленського: просить 1 гривню компенсації
Мер Черкас подав позов проти Зеленського: просить 1 гривню компенсації
Зеленський провів перемовини з президентом Азербайджану
Зеленський провів перемовини з президентом Азербайджану
Мілан цікавиться Йовічем і Міліком на позицію центрфорварда
Мілан цікавиться Йовічем і Міліком на позицію центрфорварда
Петрів піст 2020: дата початку й закінчення, що заборонено їсти
Петрів піст 2020: дата початку й закінчення, що заборонено їсти

Польща скасовує масковий режим і дозволяє масові зібрання

Польща скасовує масковий режим і дозволяє масові зібрання
13:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:З 30 травня у Польщі скасовують обов’язок носіння масок на вулицях, а з 6 червня дозволять масові зібрання до 150 осіб та відкриють культурні заклади (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).

Про це в 27 травня під час спільної прес-конференції у Варшаві з міністром охорони здоров’я Лукашем Шумовським та віце-прем’єр- міністром, міністром культури і національної спадщини Пьотром Глінським заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Діятиме один основний принцип: у загальнодоступному просторі, де можливим буде дотримання 2-метрової дистанції, носіння масок не буде обов'язковим",- заявив Моравецький.

Він також повідомив, що від суботи буде скасовано ліміти на кількість покупців в магазинах.

За його словами, від неділі, 31 травня, у Польщі знімається також ліміт на кількість вірян під час богослужінь у костелах та церквах.

Водночас, з 6 червня відкриваються культурні заклади (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби). Винятки становитимуть дискотеки та диско-бари, які й надалі не працюватимуть.

Польський прем’єр наголосив, що з 6 червня у Польщі дозволять масові зібрання, зокрема весілля, на яких зможуть перебувати до 150 осіб.

Віце-прем’єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Пьотр Глінський уточнив, що театри та кінотеатри функціонуватимуть в обмеженому режимі – зали можуть бути заповнені лише наполовину.

У свою чергу глава МОЗ Польщі Шумовський наголосив, що у зв’язку з черговим етапом пом’якшень не потрібно забувати, що обмеження не знімаються, зокрема люди на вулицях повинні дотримуватися дистанції між собою до 2 метрів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Польща, Дозвіл, Масковий режим, Скасовує, Культурні зібрання.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Джоан Роулінг опублікувала перші розділи нової казки "Ікабог"
02 Експосли США: Ми розчаровані зусиллями по зануренню України у внутрішню політику Америки
03 Коронакриза: Макрон пообіцяв підтримати відчизняний автопром
04 Перша в Центральній Америці: Коста-Ріка легалізувала одностатеві шлюби
05 Бойовики 6 разів обстріляли українські позиції, є загиблий
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Уряд схвалив концепцію оплати праці держслужбовців
Уряд схвалив концепцію оплати праці держслужбовців
Президент Парламентської асамблеї НАТО провів переговори з українською делегацією
Президент Парламентської асамблеї НАТО провів переговори з українською делегацією
Українці цьогоріч на закордонні подорожі витратять удвічі менше
Українці цьогоріч на закордонні подорожі витратять удвічі менше
Королева Йорданії одягнула вишиту сукню на урочистий захід
Королева Йорданії одягнула вишиту сукню на урочистий захід
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся