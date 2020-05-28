На півночі Туреччини шукають "метеорит", який упав напередодні ввечері

Світові новини:Жителі кількох турецьких провінцій напередодні ввечері стали очевидцями падіння з неба невідомого блискучого об'єкта, ймовірно метеорита.

Про це повідомляє видання Hurriyet.

«Після того, як вчора ввечері від жителів кількох провінцій надійшли повідомлення про падіння невідомого блискучого об'єкта, було розпочато розслідування інциденту», - йдеться у повідомленні.

Декому з очевидців вдалося зафіксувати момент падіння об'єкта на камери смартфонів, також цей момент зафіксували камери зовнішнього спостереження у провінціях Ерзурум, Бінгьоль, Сівас, Трабзон та інших. Цей випадок спричинив паніку серед місцевих жителів.

У соцмережах з'явилися відео та фото, на яких зображено великий яскравий кулеподібний предмет, що стрімко падає з неба на землю.

До розслідування підключилися підрозділи жандармерії та науковці.