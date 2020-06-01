Прем'єр Вірменії захворів на коронавірус

Про це повідомляє Новини-Вірменія.
«Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що він сам і члени його сім'ї заразилися коронавірусом», - йдеться в повідомленні.
Він розповів, що напередодні від'їзду на передову вирішив пройти тестування, результат якого виявився позитивним.
Прем'єр додав, що будь-яких симптомів ні у нього, ні у рідних не було.
Пашинян також зазначив, що йому довелося самоізолюватись і найближчими днями він буде працювати зі своєї робочої резиденції.
У Вірменії вже зареєстровано 9282 випадки коронавірусу, з них 3386 осіб одужали, а 131 померла.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 1 червня у світі зафіксовано 6267338 випадків коронавірусу, зокрема 2847528 осіб одужали і 373961 померла.