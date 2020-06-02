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Уряд Франції цьогоріч очікує падіння ВВП на 3% більше, ніж прогнозувалось

Уряд Франції цьогоріч очікує падіння ВВП на 3% більше, ніж прогнозувалось
12:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Уряд Франції прогнозує падіння ВВП у 2020 році на рівні 11% проти 8% прогнозованих раніше.

Про це заявив міністр економіки та фінансів Франції Бруно Ле Мер в ефірі радіостанції RTL.

«Цього року уряд передбачає падіння валового внутрішнього продукту на 11% у Франції проти 8% до цього часу. Економічний шок від кризи (системи охорони здоров’я – ред.) надзвичайно жорсткий, але я маю абсолютне переконання, що ми відновимося у 2021 році», - заявив урядовець.

За словами Бруно Ле Мера падіння ВВП у першому кварталі досягло 5,3%, але наслідки дії на економіку обмежувальних заходів, уведених через пандемію COVID-19, серйозно вплинули на цей показник у другому кварталі. «Шок від кризи був надзвичайно бурхливим у Франції, коли економіка майже зупинилася на три місяці», - сказав він.

Міністр нагадав, що під час свого телевізійного звернення 12 березня Еммануель Макрон запевнив, що «уряд мобілізує всі фінансові ресурси, необхідні для підтримки, чого би це не коштувало». «Звичайно, ми перебуваємо у фазі, де ми надаємо масову підтримку найбільш постраждалим секторам, щоб уникнути каскадних банкрутств», - сказав Бруно Ле Мер.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції розпочався другий етап виконання національної стратегії виходу з режиму карантину. Відсьогодні в країні скасовуються усі обмеження на подорожі територією країни на відстані понад 100 км, у регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновили роботу бари і ресторани. Нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише Паризький регіон, де буде дозволено приймати відвідувачів лише на літніх терасах, а також заморські території країни регіони Гайана, Майотта. Очікується, що у вівторок відновлять навчальний процес більшість освітніх закладів (університети залишатимуться на дистанційній формі навчання), відкриються музеї і театри, парки, пляжі, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.

Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті. Окрім цього залишаються чинними обмеження на зібрання громадян до 10 осіб. Для відвідування кінотеатрів французам доведеться чекати 3-го етапу, що розпочнеться 22 червня. З вівторка також у Франції діє мобільний додаток StopCov для відстеження переміщень і контактів інфікованих на коронавірус громадян.

Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.

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Экономика, прогнози, Уряд Франції, Падіння ВВП.
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